Tramonti, dove la natura e la tradizione sono ancora un valore assoluto e incontaminato. Tramonti, dove la natura è a tavola ogni giorno. Tramonti, con il suo antico sapere e i suoi immutati sapori. Tramonti, con le unicità e tipicità dei prodotti del suo territorio, con l’esperienza di chi ogni giorno lavora, coltiva, sforna, produce, offre. Tramonti, dove il turismo enogastronomico sta diventando sempre più risorsa di valorizzazione e sviluppo, una cartolina che fa il giro dell’Italia e del mondo facendo leva anche sui nuovi mezzi di comunicazione.

Anche e soprattutto per questo, Tramonti è stata scelta come prima tappa in Campania dell’iniziativa promossa da “La Cucina Campana srl”, l’innovativa startup che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione delle eccellenze dei piccoli borghi italiani, focalizzandosi su quelli campani. Il portale www.lacucinacampana.it è un portale turistico ed enogastronomico che punta a incrementare la digitalizzazione delle attività dei ristoratori e dei fornitori agroalimentari, a favorire l’internazionalizzazione delle attività vista la disponibilità dei contenuti in undici lingue, a promuovere il turismo enogastronomico.

Mangiare, comprare, vedere, fare, cucinare, sapere: sono questi i verbi da coniugare, queste le finalità dell’iniziativa. Che costituisce una doppia opportunità: per le pubbliche amministrazioni e per le aziende del territorio che così possono far conoscere in maniera diretta, semplice e immediata, il proprio lavoro e le proprie offerte, e lo è per i turisti (e i potenziali turisti) che con un semplice clic possono conoscere subito e con facilità le realtà turistiche ed enogastronomiche del territorio.

Per questo l’amministrazione comunale di Tramonti, guidata dal sindaco Domenico Amatruda, ha di buon grado accettato di ospitare la “prima” uscita di questa nuova iniziativa. Giovedì 19 giugno, dalle ore 16 alle 18, nell’aula consiliare del Comune, ci sarà un incontro al quale sono stati invitati i titolari di tutte le attività di ristorazione, i produttori e i fornitori agroalimentari di Tramonti (e del Comune di Maiori), la Pro Loco, le associazioni e tutti i cittadini interessati: è un incontro nel quale gli ideatori della startup illustreranno le finalità, le funzionalità e le opportunità dell’iniziativa.