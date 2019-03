Carnevale di Maiori: domani il gran finale. Alle 20 premiazione al porto / Foto e Video

Gran finale domani, domenica 10 marzo, della 46esima edizione del Carnevale di Maiori che ha tenuto banco dall’ultima decade di febbraio con sfilate dei carri allegorici e un programma ricco di appuntamenti.

Un evento, il Gran Carnevale di Maiori, che ha attirato l’attenzione di migliaia di persone giunte in Costiera tra domenica scorsa e martedì grasso per vivere appieno un clima di festa e di sano divertimento su cui domani sera calerà il sipario con la premiazione del carro allegorico vincente.

«Questa sarà certamente un’edizione memorabile – dice con soddisfazione il direttore artistico Alfonso Pastore – Ci avviamo alla fine di un evento che di anno in anno si accredita per la sua straordinaria forza attrattiva. Abbiamo regalato ai tantissimi ospiti giunti a Maiori indimenticabili momenti di festa grazie all’impegno di tanti, alla maestria dei mastri della cartapesta e alla bravura dei gruppi di ballo».

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo in programma domani partirà dall’incrocio via Nuova Chiunzi con direzione Porto Turistico e impegnerà l’intero lungomare di Maiori dove è in programma l’ultima festa di questa edizione del Gran Carnevale.

Prima dell’evento (i carri verranno posizionati in via vecchia chiunzi a partire dalle ore 11.30), sul Lungomare Capone, altra spettacolare esibizione di Parapendio a cura del Club Paragliders Amalfi Coast in programma alle ore 12.

La 46esima edizione del Gran Carnevale di Maiori, organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi Poc 2014- 2020, si concluderà alle ore 20 presso il porto turistico della cittadina della Costiera Amalfitana con la premiazione dei vincitori.

A lavoro dallo scorso autunno per materializzare le idee progettuali intorno al filo conduttore di questa edizione, “Civiltà e periodi storici”, i maestri della cartapesta di Maiori hanno dato vita ad apprezzatissime e monumentali opere che con i loro personaggi, i movimenti e i colori hanno favorevolmente impressionato il pubblico accorso a Maiori per assistere all’evento. E anche domani si prevede un’altra maxi affluenza per l’ultimo atto di questa 46esima edizione.

Quattro sono i carri allegorici in gara e tutti dedicati a quattro grandi civiltà.

«L’India» rivisitata in chiave allegorica dal gruppo I Monelli esprime una metafora della modernità tra Ganesha, simbolo della cultura tradizionale, mentre il gruppo de «I Nuovi Pazzi» propone una rilettura dell’Antico Egitto e della dinastia dei grandi faraoni come esempio non solo di civiltà. Il terzo carro allegorico in competizione è quello dell’associazione A.D.S. che propone una rappresentazione della civiltà cinese (Libretto Rosso è il titolo dell’opera ispirata alla caduta dell’imperialismo). Allegria sfrenata, musica tribale, danza e poesia contamineranno infine il carro allegorico dell’Associazione Invisibili/Alcastar che ha scelto di puntare per il Carnevale 2019 sulla cultura azteca.

Per l’occasione, oltre a un rigido servizio d’ordine, saranno previsti come di consueto percorsi alternativi su cui sarà dirottato il traffico veicolare sia in direzione Salerno che Amalfi. Così come per i flussi provenienti o diretti lungo la Sp2 per Chiunzi.