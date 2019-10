E’ Capri il posto in Italia dove si spende di più per soggiornare in una camera d’albergo. A dirlo è il Report 2019 di World Capital in collaborazione con Nomisma.

Il report offre una dettagliata overview sui costi immobiliari per camera delle seguenti località di mare: Portofino, Lido di Venezia, Cesenatico, Forte dei Marmi, Sperlonga, San Benedetto del Tronto, Positano, Polignano a mare, Maratea, Tropea, Giulianova, Termoli, Capri, Porto Cervo, Taormina.

In questi luoghi di villeggiatura la cifra che bisogna spendere per trascorrere una notte da sogno in un hotel a cinque stelle si aggira tra le 400 euro ai mille euro.

Le destinazioni più costose sono Capri per i 4 e i 5 stelle, rispettivamente con un valore immobiliare di 343 € e di 991 € a camera, e Positano per i 3 stelle con un valore per camera di 253 €.

Restando sul tema della strutture ricettive a 5 stelle, oltre a Capri, sul podio troviamo in fila sempre Positano con un valore per camera di 830 € e Portofino con 719 €. Al Centro Italia è poi Forte dei Marmi ad avere la meglio, con i suoi 526 € per una stanza in una struttura 5 stelle.

Sul fronte dell’attrattività turistica, la destinazione di mare che registra il puntaggio più alto è la Riviera Romagnola, con 87,4 su 100. Buoni risultati anche per i comuni del litorale campano, tra cui la nostra Costiera Amalfitana e Cilento (con uno score pari a 86 su 100) e le destinazioni marittime del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia (82,3).

Come riporta sempre il report, l’Italia è leader per posti letto in Europa registrando un incremento del 0,3% dal 2009 al 2018. I posti letto hanno subito un considerevole aumento, circa del +11%, passando da 12 milioni e mezzo nel 2009 fino ad arrivare a quasi 14 milioni nel 2018, 1,1 milioni dei quali in Italia.

Per quanto riguarda il numero di esercizi alberghieri, invece, nel 2018 è il Regno Unito ad essere più performante con 39˙845 esercizi, seguito al secondo posto dall’Italia con 32.896 strutture e al terzo dalla Germania con 32.433 esercizi.