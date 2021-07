Capri: autobus precipita su uno stabilimento balneare a Marina Grande. Diversi feriti

Paura pochi minuti fa a Capri dove un autobus ha sfondato la protezione ed è volato su uno stabilimento balneare a Marina Grande.

Secondo quanto riportato da Il Mattino ci sarebbero diversi feriti, anche se non ci sono dettagli ulteriori.

Il pullman è volato giù per diversi metri ed era più affollato del solito anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare. «Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», il racconto fornito al Mattino da alcuni bagnanti ancora sotto choc.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI