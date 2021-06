Covid, da lunedì 21 giugno la Campania in zona bianca

A partire da lunedì 21 giugno la Campania sarà ufficialmente in zona bianca. A decretarlo la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei fati e delle indicazioni della cabina di regia.

La notizia era stata già preannunciata venerdì dal governatore De Luca nel consueto appuntamento in diretta Facebook.

“Dobbiamo vaccinarci tutti: c’è stato un rallentamento nella campagna di vaccinazione a causa della confusione creata del Governo” – ha riferito venerdì De Luca, confermando che “da lunedì la Campania sarà zona bianca”. “Se non ci vacciniamo tutti questa ricreazione che si sta vivendo rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre”.

Insieme alla Campania da lunedì saranno in zona bianca anche Basilicata, Calabria, Marche, Toscana, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Unica regione d’Italia a restare bianca la Valle d’Aosta.

Rispetto alla zona gialla, con il passaggio in quella bianca è abolito il coprifuoco e non ci sono quindi limiti di orario né per la libera circolazione delle persone e né per le attività commerciali. Resta ancora l’obbligo di indossare la mascherina e quello di non creare assembramenti.