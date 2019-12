Campania: stanziati dal governo 2,3 milioni di euro per i danni causati dal maltempo

La Campania, così come molte altre regioni d’Italia, nelle scorse settimane sono state colpite da intense piogge e temporali.

Il maltempo ha provocato moltissimi danni sia nelle zone costiere che nell’entroterra. In tal senso il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Il Governo ha stanziato circa 100 milioni di euro per gli interventi più urgenti che riguarderanno abitazioni, uffici, negozi, infrastrutture e non solo.

Per quanto riguarda la Campania sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro, per la precisione 2 milioni e 357.094,62 euro.

Le risorse, come detto in precedenza, saranno utilizzate per il sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.