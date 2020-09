Campania: pronto lo screening a tappeto sugli studenti. Saranno effettuati i test rapidi e sierologici

La riapertura della scuola ha segnato un passo importante verso la normalità anche se il numero crescente di contagi in Campania preoccupa non poco.

In tal senso la giunta regionale ha predisposto uno screening a tappeto anche sugli studenti, dopo averlo effettuato sugli insegnanti e il personale scolastico.

Nell’ambito del piano “Scuola sicura” la Regione è pronta, su richiesta degli istituti, anche per uno screening a tappeto sugli studenti.

Nel corso della riunione, in relazione alla prevenzione, è stato ribadito l’impiego di test rapidi molecolari (Pcr) in tutti i Pronto Soccorso, e per altri screening sierologici mirati per categorie, acquisito il dato confermato nella stessa circolare ministeriale, della poca affidabilità dei “test salivari”.

Da domani intanto parte la campagna di vaccinazioni anti-influenzali in tutta la Campania grazie alla dotazioni di 1.800.00 vaccini acquistati nello scorso mese di aprile e distribuiti alle Asl e ai medici di famiglia. Saranno in dotazione anche alle farmacie, anche se non potranno per norma ministeriale, somministrali direttamente.