Campania maglia nera per gli incendi nel 2020: il report di Legambiente

La Campania nel 2020 ha conquistato il triste primato di maglia nera a livello nazionale di incendi con +43% del numero dei fenomeni incendiari in tutto il territorio regionale.

A riferirlo sono i nuovi dati elaborati da Legambiente in un’anticipazione del rapporto Ecomafia 2021.

Tra incendi dolosi, colposi e generici, lo scorso anno in Campania sono stati percorsi dalle fiamme 4.326 ettari di superficie boscata e non boscata: 705 i reati accertati (+43%) pari al 16,7% del totale nazionale, 53 le persone denunciate per incendio doloso e colposo (erano 34 nel 2019), 5 quelle arrestate e 4 sequestri effettuati.

A livello nazionale ben l’82% della superficie bruciata e il 54,7% dei reati si concentrano tra Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. La classifica provinciale degli incendi scoppiati nel 2020 vede a livello nazionale la Provincia di Salerno al secondo posto per numero di reati accertati : 335 tra incendi dolosi, colposi e generici superata solo da Cosenza. Sesta posizione per la Provincia di Avellino con 161 reati.

E secondo i primi dati della Protezione Civile della Campania, per quest’anno la situazione non migliore: ai primi di agosto erano già 735 gli incendi che dal 15 giugno, data in cui è iniziato il periodo di massima pericolosità, hanno interessato il territorio regionale.

“Secondo i dati delle forze dell’Ordine- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania- solo il 2% dei roghi ha una causa naturale, il resto sono provocati dall’uomo, e più della meta (57,4%) sono dolosi. Il reato di incendio boschivo è molto grave, con pene fino a 10 anni, anche 15 in caso di danno permanente. Resta però sostanzialmente impunito — osserva Mariateresa Imparato di Legambiente- ed è necessario di contestare nei casi più gravi anche il disastro ambientale”.

Lo scorso anno ad essere martoriata dagli incendi fu anche la nostra Costiera Amalfitana. Sicuramente dolosi i roghi che lo scorso agosto hanno distrutto parte del Sentiero degli Dei e quelli che hanno interessato il Monte Falerzio.