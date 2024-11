Powered by

Ha scelto di assumere sui social un’identità diversa dalla sua vita offline: da infermiera a cartomante. Adesso, però, rischia la sospensione.

L’infermiera e la doppia vita su TikTok

In Campania, precisamente nel distretto sanitario di Torre Annunziata, un’infermiera è finita al centro di una polemica per un’attività alquanto insolita svolta al di fuori dell’orario di lavoro. La donna, infatti, è diventata nota su TikTok non per le sue competenze mediche, ma come cartomante. Utilizzando due profili distinti, liberta7774 e pianeta.donna5, l’infermiera offre servizi di cartomanzia in cambio di donazioni economiche da parte degli utenti della piattaforma.

Questa vicenda è stata portata alla luce da Nessuno tocchi Ippocrate, una pagina Facebook dedicata alla tutela del personale medico e paramedico vittima di aggressioni. La segnalazione ha rapidamente attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che hanno deciso di indagare sulla questione.

Durante le sue dirette su TikTok, l’infermiera non si limita a fare semplici predizioni sul futuro sentimentale o lavorativo dei suoi follower. Secondo quanto emerso dalle segnalazioni, la donna parla di temi delicati come tumori e parlando di chemioterapia. In alcuni video invita anche le persone a fare prevenzione.

Procedimento disciplinare e rischi per il posto di lavoro

Le autorità sanitarie hanno subito avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’infermiera. La donna potrebbe rischiare la sospensione dal servizio, e, nei casi più gravi, addirittura la perdita del posto di lavoro.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando numerose reazioni. Molti utenti hanno espresso indignazione per il comportamento dell’infermiera, sottolineando come la sua attività su TikTok sia poco compatibile con il ruolo di un professionista della sanità.