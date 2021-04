Campania, indice Rt superiore a 1: ecco i possibili scenari

Come di consueto il venerdì è giorno di bilanci per quanto concerne la situazione Covid. In Campania l’indice Rt ha superato quota 1 ma nonostante tutto la regione dovrebbe rimanere in zona gialla anche se non è da escludere la possibilità che possa tornare in quella arancione.

Dall’ultimo monitoraggio monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile, è venuto fuori che l’indice Rt nazionale è risalito da 0,81 a 0,85.

Undici regioni hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e dieci Regioni che hanno una classificazione di rischio basso (una ad alto rischio di progressione a rischio moderato).

Tre Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1: la Campania, la Sicilia e la Basilicata. Gli scenari attuali parlano della possibilità la Sardegna vada verso l’arancione, la Campania e potrebbe lasciare il giallo anche se non è da escludere la possibilità che per almeno un’altra settimana la situazione della regione resti invariata, la Val d’Aosta rischia il ritorno in zona rossa.

Nelle prossime ore arriverà la decisione della cabina di regia del Ministero della Salute che deciderà sulle fasce di riferimento per le varie regioni italiane.