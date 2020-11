Campania in zona gialla, De Luca: “A me questa classificazione non importa, io seguo la mia linea”

Come di consueto Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

Il Governatore ha commentato immediatamente la decisione del Governo di inserire la Campania nella zona gialla.

“A me questa classificazione non importa: io seguo la mia linea e la mia strategia. Qualcuno voleva che la Campania fosse zona rossa, dopo che per due mesi abbiamo subito un’aggressione mediatica, che hanno descritto una sanità falsa, anche molti amministratori delle varie città, che non hanno fatto nulla per contenere il contagio. Questi soggetti ora devono parlare male della nostra Regione. Siate uniti, responsabili e orgogliosi della vostra Regione, perché stiamo facendo un miracolo. I dati sono questi: in questi due mesi, in Italia si sono scontrate la prevenzione e le misure parziali e noi abbiamo scelto la prevenzione. Siccome abbiamo una densità abitativa altissima, dobbiamo prevenire e anticipare delle mosse. So che è difficile, ma dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi. Oggi abbiamo occupato tra il 28-29% delle terapie intensive; in Lombardia e Piemonte questi dati sono altissimi. Noi abbiamo il più basso tasso di mortalità fra le Regioni. Abbiamo un venticinquesimo dei deceduti della Lombardia; abbiamo 23,9 degenti, la Lombardia ne ha 39, la Liguria 67, la Toscana 28, il Lazio 33. Per le terapie intensive, abbaimo 2,8 terapie intensive ogni 10000 abitanti e 11 morti. Il Piemonte ha 100 decessi, il Veneto 48”.