Campania in zona Gialla dal 20 dicembre, ma De Luca pensa a restrizioni per le feste

La Campania dovrebbe diventare zona Gialla il prossimo 20 dicembre con ordinanza apposita del ministro della Salute Roberto Speranza.

Sono in tanti quelli che aspettano questo “cambio di colore” che allenterà le restrizioni e permetterà a bar e ristoranti di riaprire fino alle 18.00 di sera.

Da giorni, poi, circolano voci molti insistenti sull’ipotesi da parte del Governo di allentare le misure restrittive durante i giorni di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio per permettere gli spostamenti tra comuni.

Attualmente, infatti, non è possibile in questi giorni lasciare il proprio comune di residenza cosa a svantaggio dei piccoli comuni. Un milanese, ad esempio, il giorno di Natale può muoversi senza problemi in tutta Milano mentre, in Costa d’Amalfi un amalfitano non potrebbe recarsi nella vicina Atrani (300 metri di distanza tra i due comuni).

Se però da una parte il Governo pensa di allentare queste misure, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca non è d’accordo ed è pronto a prevedere ulteriori restrizioni per contenere il virus.

L’idea di De Luca sarebbe di rendere la Campania comunque zona arancione il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio e questo non permetterebbe lo spostamento tra i comuni.

De Luca dunque è stato già chiaro: nessun spostamento tra Comuni, ad eccezione di motivi di urgenza e necessità, sarà consentito il 25 ed il 26 dicembre ed il primo gennaio.