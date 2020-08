Campania: in arrivo un nuovo bonus da 1000 euro. Ecco a chi spetta e come richiederlo

La Regione Campania ha previsto un nuovo bonus di solidarietà da 1000 euro rientrante nel piano socio economico regionale a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi degli ultimi mesi.

“Abbiamo approvato un sostegno straordinario una tantum, fino ad un massimo di 1000 euro, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Bonus di solidarietà di 1000 euro anche per i lavoratori del comparto cinematografico e audiovisivo. Bonus una tantum fino a 1000 è previsto anche per gli accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche abilitate residenti in Campania”, scrive il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca.

Un nuovo importante contributo a sostegno di una delle categorie che più sta soffrendo a causa dell’emergenza Covid-19.

Il comparto cinematografico, audiovisivo così come quello del teatro e dello spettacolo, sono rimasti praticamente immobili nelle ultime settimane a causa della pandemia.

Nonostante si tratti di un bonus una tantum sarà molto utile a quelle famiglie che vivono lavorando proprio nel settore dello spettacolo.