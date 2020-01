Campania: in arrivo il picco influenzale. I più colpiti saranno i bambini

Sono già migliaia gli italiani che hanno dovuto fare i conti con l’influenza quest’ano. Secondo quanto riportato dal sito de Il Mattino è in arrivo il picco influenzale in Campania.

“Quello che si sta verificando – ha dichiarato D’Avino, vicepresidente nazionale della FIMP – è il brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-influenzale soprattutto nei più piccoli; i nostri studi sono sotto pressione come poche volte è successo negli ultimi anni, viaggiamo ad una media di 50 visite al giorno. Una situazione che sta diventando ‘molto calda’ e che nei prossimi giorni rischia di degenerare in un massiccio e inappropriato, intasamento del pronto soccorso del Santobono”.

In linea generale, guardando a tutti i casi di influenza, in Italia, sottolinea una nota, l’incidenza totale è pari a 6,2 casi per mille assistiti. Ma i più colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni, per i quali si osserva un’incidenza pari a 10,7 casi per mille assistiti.

“Ci capita, purtroppo, di assistere ad una vera e propria corsa agli antibiotici, che in moltissimi dei casi non servono a nulla – spiega D’Avino – Anzi, si crea solo un danno perché si genera quella che in gergo si chiama antibiotico-resistenza, riducendo nel tempo la possibilità di cura verso molti ceppi di batteri. Comportamenti sconsiderati che vengono adottati spesso sulla scia di quanto letto sul web o, peggio ancora, nella convinzione di poter sostituire con qualche sito internet le competenze del pediatra”. Ecco perché dalla FIMP Napoli arriva un invito a non adottare comportamenti inadeguati.