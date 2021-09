Campania, donna abbandona sei cuccioli in strada: beccata dalle telecamere / Video

Una donna abbandona sei cuccioli di gatto in strada. Fortunatamente le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto.

E’ accaduto in Campania per la precisione a San Nicola la Strada in provincia di Caserta. La donna, come detto, è stata ripresa dalle telecamere mentre abbandonava chiusi in un trasportino sei cuccioli di gatto.

Un vile gesto che potrebbe costare caro alla donna. Dalle immagini, infatti, si nota chiaramente anche l’auto con la quale la signora ha trasportato i gattini davanti al PoliambulatorioVet prima di allontanarsi in tutta fretta.

A rendere note le immagini è stato proprio l’ambulatorio veterinario attraverso i suoi profili social.

“Volevamo farle arrivare un messaggio – scrive l’ambulatorio veterinario a corredo del video – abbandonare animali, oltre ad essere un atto ignobile è un reato e sfortunatamente (per lei) è stata ripresa anche la targa della sua auto. Ci dispiace comunicarvi che alcuni cuccioli sono riusciti ad uscire dal trasportino e sono stati investiti”.