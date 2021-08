Campania, discoteca abusiva con 200 persone: denunciati i titolari

Una tenuta da 650 metri è stata trasformata in una discoteca abusiva e ospitava 200 persone in barba alle regole Covid.

E’ accaduto ad Ischia, in via provinciale nel borgo di Lacco. La tenuta era stata anche arricchita da giardini e terrazze oltre che da un punto ristoro e vi ballavano oltre 200 persone.

Ad interrompere la festa i carabinieri che hanno fermato la musica e spento le luci. Gli ospiti, quasi tutti identificati dai militari, sono stati fatti defluire senza problemi mentre il titolare della società che gestisce la struttura e l’organizzatrice dell’evento sono stati denunciati.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, per loro l’accusa è di violazioni alle normative in materia di spettacoli pubblici e per apertura abusiva di luoghi di intrattenimento. La struttura, invece, è stata sottoposta a sequestro preventivo.