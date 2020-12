Campania, De Luca: “Bloccheremo la mobilità tra i comuni. Da questo fine settimana controlli rigorosi”

Come di consueto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 in regione.

Il governatore ha parlato delle norme restrittive approvate nell’ultima delibera regionale che vieteranno anche gli spostamenti tra i comuni.

“Ho approvato ieri un’ordinanza per cercare di fare filtro già da questo fine settimana. Dobbiamo fare di tutto per impedire che in Campania arrivi il contagio da altre regioni d’Italia. Siamo tornati a maggio di quest’anno. Noi faremo i controlli rigorosi nelle stazioni ferroviarie: Napoli, Salerno, Caserta e all’aeroporto di Capodichino. Controlleremo almeno la temperatura. Abbiamo approvato un’ordinanza per bloccare la mobilità anche tra i comuni. Noi siamo per avere il massimo rigore e non il rilassamento. E’ vietato l’arrivo nelle seconde case. Per il resto dal 21 dicembre ci sarà l’ordinanza del governo”.

De Luca ha poi fatto richiamo al senso di responsabilità dei cittadini campani: “Dobbiamo avere la forza di essere rigorosi al massimo. Abbiamo visto alcune immagini di Torino e Milano appena usciti dalla zona rossa. Una valanga di persone nelle strade del commercio e della movida. Possiamo anche decidere di impiccarci con le nostre mani, l’importante è essere consapevoli dei problemi – sottolinea De Luca – La mia opinione è che dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le spinte demagogiche. Dobbiamo avere la forza di dire ai nostri concittadini che: quest’anno Natale e Capodanno non esistono. Devono essere giorni di raccoglimento familiare, devono essere giorni di raccoglimento religioso ma non possono essere i giorni delle feste normali altrimenti andiamo al disastro”.