Campania, con 20€ vince una cifra record. Festa per il nuovo milionario

Continuano i colpi di fortuna dei cittadini che decidono di sfidare la sorte. Un uomo, infatti, con soli 20 euro ha portato a casa un bottino da record in Campania.

La vita di questo fortunato giocatore è cambiata radicalmente quando ha deciso di tentare la fortuna al Gratta e Vinci. Con soli 20 euro ha fatto jackpot, vincendo un grandioso premio!

L’uomo, incredulo, ha immediatamente festeggiato il colpo di fortuna. Adesso, tutti sono alla ricerca di questo giocatore fortunato. Giocare e centrare il jackpot, tuttavia, non è semplice come si crede vediamo il perchè.

Ogni lotto, infatti, contiene 4 jackpot e per questo motivo riuscire nell’intento è davvero complicato. In questo caso, il gratta e vinci che ha sfidato la “dea bendata” è della serie “100X“, la cui vincita massima ammonta a ben 5 milioni.

A rendere nota questa mega vincita è il sito ufficiale di Lottomatica. Un fortunato è riuscito così a portare a casa ben 5 milioni di euro che di certo cambieranno radicalmente la sua vita.

La mega vincita, come detto, è stata registrata in Campania, per la precisione a Quarto in provincia di Napoli.

In città, comprensibilmente, è scattata la caccia al nuovo milionario che ha visto cambiare completamente la sua vita.