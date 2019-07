Cameron Boyce: chi era, età, morte, carriera e malattia star di Disney Channel

La notizia della scomparsa di Cameron Boyce ha sconvolto il mondo della televisione e del cinema mondiale.

Il 20enne era un volto amatissimo di Disney Channel seguito in tutto il mondo da milioni di giovanissimi e non solo.

Cameron Boyce era nato a Los Angeles, il 28 maggio del 1999, aveva iniziato al sua carriera d’attore da giovanissimo a soli 9 anni partecipando a Riflessi di Paura.

Nonostante fosse ancora un bambino la sua presenza viene richiesta in sempre più pellicole e il suo volto viene scelto da Disney Channel facendolo diventare una vera e propria star tra i più giovani.

La terribile notizia della sua prematura scomparsa è stata ripresa poche ore fa anche dai media italiana, mandando nello sconforto i fan dell’artista.

«Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello». Non è stato specificato cosa sia realmente accaduto al ragazzo. Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica.

«Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato», ha dichiarato un portavoce della famiglia Boyce.