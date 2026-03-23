Si è concluso un fine settimana intenso per il calcio dilettantistico campano, tra conferme di vertice e piogge di gol che hanno infiammato i campi dalla Costiera Amalfitana.

Eccellenza: Costa d’Amalfi di misura, poker Agerola e sconfitta per il San Vito Positano.

Nel Girone B, il Costa d’Amalfi apre le danze sabato battendo il Città di Solofra per 1-0. Decide un guizzo fulmineo di Bentos dopo soli sei minuti di gioco, permettendo ai costieri di blindare il fortino del “San Martino” di Maiori.

Domenica a valanga per l’Agerola, che tra le mura amiche travolge il Lions MM Montemiletto con un secco 4-0. Protagonista assoluto Giannaula, autore di una doppietta (11’ e 53’), seguito dalle firme di Castellano e Criscuolo che chiudono la pratica nel finale.

Al “Pasquale Novi”, l’US Angri ribalta il San Vito Positano. Dopo lo spavento iniziale firmato Montaperto, i grigiorossi salgono in cattedra con le doppiette di Maresca e Rosolino. Nel finale Montaperto segna ancora al 90’ fissando il risultato sul 4-2 per i padroni di casa.

In Prima Categoria (Girone G), giornata da dimenticare per lo SC 85’ Tramonti, travolto in casa dal Baronissi Calcio. La sfida è un monologo ospite firmato dalle doppiette di Da Silva e Lamberti, che espugnano il “Franco Amato” con un netto 4-0.

Scendendo in Seconda Categoria (Girone H), l’Atletico San Valentino batte nettamente il Cetara Calcio. Nonostante il vantaggio iniziale dei costieri con Ferrara su rigore, i padroni di casa dilagano grazie a un ottima prestazione di Gigi, autore di una tripletta. Chiudono i conti Nacchia e Sicignano per il 5-1 finale.

Terza Categoria: Derby della Costiera al Tramonti Calcio

Il weekend si chiude con il sorriso per il Tramonti Calcio che, nel Girone A di Terza Categoria, espugna il “San Lorenzo” di Scala con un perentorio 5-1. Una prova di forza collettiva con le reti di Santelia, Arpino, Di Lieto e la doppietta di un ispirato Apicella. Per lo Scala, il gol della bandiera arriva solo all’89’ con Chite; ora i ragazzi di Mister Coccorullo occupano il secondo posto in classifica in piena lotta per conquistare la promozione.

Foto: Michele Abbagnara