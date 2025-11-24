Il settore automobilistico europeo sta vivendo un periodo di profonda trasformazione con nuove strategie di espansione che puntano a rafforzare la presenza dei grandi marchi. Gli investimenti programmati vanno dall’apertura di stabilimenti all’ampliamento delle reti commerciali, con l’obiettivo di consolidare la competitività nei mercati mondiali.

Le vendite registrano incrementi significativi, sostenute dalla crescente domanda di mobilità sostenibile e dall’introduzione di modelli innovativi capaci di attrarre consumatori esigenti. Il futuro appare segnato da sfide globali e regionali, con aziende impegnate a bilanciare innovazione, localizzazione e adattamento alle esigenze dei clienti.

BYD non molla, tiene testa a Musk

BYD ha annunciato un piano di espansione senza precedenti, con l’obiettivo di raddoppiare la propria rete di vendita in Europa entro il 2026. L’azienda prevede di raggiungere 1.000 punti vendita entro la fine del 2025, per poi raddoppiare questa cifra l’anno successivo.

Maria Grazia Davino, amministratore delegato regionale per l’Europa, ha sottolineato come questa strategia rappresenti un passo decisivo per consolidare la presenza del marchio nel continente. La casa automobilistica cinese ha già una solida presenza in 29 mercati europei e prepara l’apertura di un nuovo stabilimento in Ungheria.

Si tratta del primo impianto produttivo nel continente, cui seguiranno un secondo in Turchia e un terzo potenziale in Spagna. Questi investimenti non solo aumenteranno la capacità produttiva, ma garantiranno una migliore integrazione nella catena di approvvigionamento europea.

La localizzazione delle attività è considerata cruciale per rispondere alle esigenze di un mercato maturo e competitivo come quello europeo. Le vendite di BYD hanno registrato una crescita straordinaria, triplicando e raggiungendo 80.807 veicoli nei primi nove mesi del 2025.

Un risultato alimentato dall’introduzione di modelli ibridi plug-in e auto elettriche, capaci di intercettare la crescente domanda di mobilità sostenibile. Reuters ha riportato le parole di Davino, che ha evidenziato come la localizzazione richieda impegno, risorse e una profonda conoscenza del mercato.

La strategia di BYD appare quindi orientata non solo alla crescita numerica, ma anche alla costruzione di un radicamento solido e duraturo. Il piano di espansione rappresenta un segnale forte per i concorrenti, in particolare per Tesla, che vede aumentare la pressione competitiva.

La prospettiva di raddoppiare i punti vendita in un solo anno evidenzia l’aggressività di una strategia che punta a conquistare quote significative. La combinazione di investimenti produttivi e crescita commerciale rende evidente la volontà di BYD di diventare protagonista assoluto del mercato europeo.

La sfida si gioca ora su più fronti, capacità di innovare, rapidità di espansione e capacità di adattarsi alle esigenze locali. Il 2026 si profila come un anno cruciale, con BYD pronta a consolidare la propria leadership e a ridefinire gli equilibri del settore.