Buon compleanno alla Pizza Margherita: 131 anni di bontà sulle nostre tavole

Acqua, farina e lievito, e poi passata di pomodoro, mozzarella, basilico ed un filo d’olio: la pizza margherita, uno dei piatti più amati al mondo oggi compie 131 anni.

Nonostante le origine tutte partenopee, sono gli americani i maggiori consumatori di pizza, con 13 chili a testa mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con 7,6 chili all’anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite annui, chiudono la classifica.

Eppure questo 131esimo compleanno non è del tutto gioioso per la pizza margherita che, a causa dell’emergenza coronavirus, ha subito una forte battuta d’arresto per quanto riguarda le vendite.

Dopo il lungo periodo di quarantena, infatti, come riporta Coldiretti, sono 63mila le pizzerie a rischio chiusura e circa 200mila persone rischiano di restare senza lavoro.

«Nel periodo pre Covid-19 solo in Italia – continua la Coldiretti – si sfornavano circa 8 milioni di pizze ottenute grazie all’utilizzo di 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. La chiusura forzata dei locali ha avuto dunque un impatto devastante non solo sulle imprese e sull’occupazione ma anche sull’intero sistema agroalimentare che ha visto chiudere un importante sbocco di mercato per la fornitura dei prodotti».

Durante il periodo di quarantena, quando le pizzerie sono state costrette a chiudere, gli italiani non hanno comunque rinunciato alla pizza, provando a farla in casa con il raddoppio delle vendite di preparati per pizze (+101%) nei supermercati secondo l’analisi della Coldiretti su dati Iri.

Successivamente con le prime riaperture, con il delivery prima e con l’asporto poi, la pizza è tornata ufficialmente nelle case degli italiani ma la ripartenza delle pizzerie resta comunque difficile.