Bruno Barbieri è uno degli chef e personaggi televisivi più conosciuti e amati del piccolo schermo.

Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e alla sua maestria nel cucinare, ha conquistato la simpatia di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Bruno Barbieri: chi è, età, moglie, figli, carriera e vita privata

Bruno Barbieri è nato a Medicina il 12 gennaio 1962. Nel 1979 inizia come cuoco sulle navi da crociera e in questo modo ha la possibilità di conoscere le tradizioni culinarie di diverse nazioni.

Dopo un anno e mezzo torna in Italia e comincia a lavorare in piccoli locali della riviera romagnola in qualità di chef di partita. Segue corsi di perfezionamento anche all’estero, sino ad approdare alla Locanda Solarola di Castel Guelfo; il ristorante guadagna per due anni consecutivi due stelle Michelin.

Una vera e propria svolta per la sua carriera. Arriva, poi, al ristorante Il Trigabolo di Argenta, sotto la guida dello chef Igles Corelli coadiuvato da Giacinto Rossetti e Mauro Gualandi. Negli anni novanta anche al Trigabolo vengono riconosciute due stelle Michelin.

Bruno Barbieri decide di aprire poi il ristorante Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux di San Pietro in Cariano. Il locale compare sulle guide gastronomiche del 2006 con due stelle Michelin, mentre Gambero Rosso lo segnala con tre forchette.

Nel luglio del 2010 Barbieri decide di lasciare le cucine dell’Arquade per trasferirsi in Brasile. Nel 2016 apre a Bologna un nuovo bistrot, il Fourghetti.

Si è fatto conoscere dal grande pubblico per essere stato uno dei giudici di Masterchef.

Ha avuto molte altre esperienze in televisione come Junior Masterchef, Celebrity Masterchef, 4 hotel e ha partecipato per una stagione anche al popolare programma di Rai 2 Quelli che il calcio