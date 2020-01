Botti di Capodanno: in Campania si registrano una sessantina di feriti

Passato il Capodanno si inizia a fare la conta dei feriti a causa dei botti. Nel Salernitano sono state sei le persone rimaste ferite, nessuna di loro in gravi condizioni.

Come riporta Il Mattino, si sono registrati invece altri quattro feriti nel Napoletano, tra Palma Campania, Scafati, Torre Annunziata tra i quali c’è anche una minorenne con una lesione al timpano. Tutti i feriti hanno riportato lievi escoriazioni e bruciature.

Non hanno riportato danni, invece, ma sono state denunciate, tre persone a Nocera Inferiore per il lancio di grossi petardi da un balcone. Si sono invece registrati 15 interventi dei Vigili del Fuoco.

A Napoli i feriti sono stati 22 mentre in provincia 25; fortunatamente nessuno dei feriti risulta essere in gravi condizioni. Nessun ferito si conta ad Avellino, mentre nel Beneventano si registra un 16enne con una lacerazione alla mano non grave per lo scoppio di un petardo.

Rispetto lo scorso anno sono in calo le vittime dei botti, quando i feriti furono ben otto. Il numero maggiore di feriti si verificò a Cava de’ Tirreni, dove quattro persone dovettero fare ricorso alle cure ospedaliere. Un 35enne perse una mano e riportò gravi danni all’occhio destro. Un 24enne, invece, subì una frattura ossea all’orbita sinistra e una contusione polmonare. Altre due persone riportarono lievi bruciature ed escoriazioni con una prognosi giudicata guaribile tra i 10 e 15 giorni.

Ha quindi funzionato la campagna dell’Asl contro lo sparo di botti il giorno di Capodanno. Un numero di feriti sempre inferiore che speriamo, un futuro molto vicino, possa diventare uguale a zero.