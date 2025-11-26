Riprodurre in una pizza l’atmosfera tipica di un bosco autunnale dei vicini monti Picentini, dove in questo periodo dell’anno domina un tripudio di colori. E’ quanto prova a fare “La Strappata” di Battipaglia: la storica pizzeria della famiglia Di Bratto introduce, infatti, una nuova creazione nel suo menù autunnale: la “Bosco Imperiale”. Un impasto a lunga lievitazione, leggero e fragrante, fa da tela a una passata di castagne homemade che evoca profumi di bosco.

Il fiordilatte di Agerola si fonde in superficie, accompagnando, nel topping, un capocollo artigianale cotto a bassa temperatura, che conferisce al prodotto finale spessore sotto ogni punto di vista. All’uscita, un piacevole tocco finale: una fonduta di erborinato che avvolge ogni morso con la sua nota intensa, e le castagne di Acerno, sbriciolate, a dare croccantezza e un richiamo deciso alla stagionalità. Un equilibrio di sapori che prova a raccontare territorio ed identità dei boschi dei vicini Monti Irpini e Picentini, tutto da gustare nel cuore della Piana del Sele, a pochi minuti d’auto da Salerno e dalle Luci d’Artista.