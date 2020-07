Bonus Vacanze: al sud metà delle strutture lo rifiuta. Ecco come richiederlo e dove poterlo utilizzare

Avvio complicato per il Bonus Vacanze. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, al sud solo metà delle strutture lo accetta, almeno per il momento.

Nelle ultime ventiquattr’ore hanno richiesto il bonus solo 30 mila famiglie. Prenotato appena il 10% delle risorse messe in pista per sostenere il turismo in questa fase.

Insomma non si tratta di dati incoraggianti per il turismo e di certo, almeno per il momento, il Bonus Vacanze non è stato determinante per la ripartenza del settore.

Stando a quanto scritto da Idealista.it per sapere gli alberghi e le strutture ricettive che lo accettano bisogna visitare il portale Bonusvacanze.ItalyHotels.it dove è presente una prima lista di oltre 1000 strutture che aderiscono all’iniziativa, un’iniziativa promossa da Federalberghi. Per spingere le strutture ad aderire all’iniziativa – ricordiamo che non c’è nessun obbligo per le imprese turistiche-ricettive -di accettare il bonus, la federazione ha siglato anche un protocollo d’intesa con Abi.

Per richiedere l’agevolazione occorre installare “IO”, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA. È necessario avere un Isee in corso di validità al di sotto dei 40.000 euro. L’app, alla quale si accede mediante l’identità digitale Spid o la carta d’identità elettronica, fornirà un codice univoco e unQR-code da utilizzate per spendere il bonus. L’app indicherà, oltre all’importo dello sconto e quello del credito d’imposta, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.