Black Butterfly: trama, cast e attori del film in onda questa sera su Rai 3

Questa sera su Rai 3 sarà trasmesso in prima serata il film Black Butterfly, diretto uscito nel 2017 e diretto da Brian Goodman.

Il protagonista del film è Paul, uno sceneggiatore che non riesce a scrivere nulla da quando la moglie lo ha lasciato, quattro anni prima.

È costretto a vendere la sua vecchia casa colonica nel bosco per sostentarsi, ma nessuno sembra interessato a comprarla.

Quando invita la sua agente immobiliare, Laura, a uscire insieme per un appuntamento, mentre sta andando ad incontrarla in un piccolo ristorante del posto, taglia la strada a un camionista su un ripido tornante di montagna, e per poco non uccide entrambi.

Il camionista lo segue al ristorante e cerca la lite con lui, aggredendolo, dopo che Laura se ne sarà andata per incontrare un altro cliente.

A salvare Paul è l’intervento di Jack un vagabondo seduto al bancone, che ha la meglio sul camionista e gli sussurra qualcosa all’orecchio che lo fa scappare via per lo spavento. Per ripagare Jack dell’aiuto, Paul lo invita a stare a casa sua per la notte e lui accetta.

Da qui, però, inizierà quella che sembra essere una piacevole e fruttuosa convivenza, ma qualcosa finirà per rompere gli equilibri.

Black Butterfly: cast

Cast di altissimo profilo per il film che sarà trasmesso questa sera su Rai 3 e che terrà inchiodati al televisore milioni di persone.

I protagonisti, infatti, sono: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez