Bitter Sweet: trama, attori e Anticipazioni domani 11 Luglio su Canale 5

Continua il successo per Bitter Sweet la nuova serie tv che accompagna i pomeriggi degli italiani.

Ogni giorno, infatti, milioni di persone si sintonizzano per guardare le avventure di Nazlie Ferit.

Bitter Sweet: trama

Come detto in precedenza i protagonisti della serie tv in onda su canale 5 sono Nazli e Ferit. Lei è una giovane cuoca che studia all’università e che è alla ricerca di un lavoro. Riuscirà a trovarlo proprio a casa di Nazli.

Tra i due nascerà pian piano un sentimento. I due, però, dovranno superare mille difficoltà e traversie che metteranno a repentaglio non solo la loro storia. Proprio durante la sua esperienza come chef a casa di Nazli la bella Feritconoscerà il piccolo Bulut. Con il giovane nipote del datore di lavoro si instaurerà un rapporto fortissimo che le cambierà la vita.

Bitter Sweet: cast

I protagonisti della soap opera sono: Özge Gürel interpreta Nazli, Can Yaman interpreta Ferit, Alihan Türkdemir interpreta Bulut, Hakan Kurtas interpreta Deniz, Necip Memili interpreta Hakan, Öznur Serçeler interpreta Fatos, Ilayda Akdogan interpreta Asuman, Berk Yaygin interpreta Tarik e Aliona Bozbey interprea Demet.

Bitter Sweet: anticipazioni 11 Luglio

Ferit cerca in tutti i modi di avere un confronto con Nazli, questa, anche per stargli lontana, ha accettato di occuparsi di preparare il menù per il nuovo locale di Deniz: il fratello di Demet la sorprenderà facendole conoscere un lato del suo carattere che lei non sapeva di avere.

Intanto Ayla è sempre più gelosa del rapporto tra Nazli e Deniz. Salita sul palco, la cantante vorrebbe rivelare al pubblico tutti i segreti del gruppo, ma Fatos fortunatamente la ferma. Deniz, però, si arrabbia molto con la sua ex fidanzata e le dice che non vuole più averla neanche come amica. Che Ayla abbia perso ormai ogni speranza di riconquistare Deniz?