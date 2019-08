Bianco, Rosso e Verdone: trama, cast e attori film in onda su Canale 5

Oggi 4 Agosto su Canale 5 sarà proposto uno dei classici della cinematografia italiana, parliamo di Bianco, Rosso e Verdone.

Bianco, Rosso e Verdone: trama

Il film racconta la storia di tra italiani che tornano al loro paese di residenza per votare. Pasquale vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l’ora di ritornare in Italia, anche solo per qualche giorno.

Furio, invece è di Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c’è una sola cosa che abbia lasciato al caso, Furio è talmente pignolo ed asfissiante che per sua moglie Magda il viaggio sarà un vero incubo.

Mimmo invece è un ragazzone buono e timido che accompagna sua nonna da Verona sino alla capitale, ma i tanti acciacchi della vecchietta saranno fonte continua di preoccupazione.

Come detto si tratta di un classico della cinematografia italiana che ha fatto ridere diverse generazioni di italiani.

Bianco, Rosso e Verdone: cast

Cast di altissimo profilo per il film che in quasi quarant’anni ha collezionato tantissimi premi e riconoscimenti.

I protagonisti del film sono: Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati