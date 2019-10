Questa sera del 27 ottobre, su Canale 5 sarà trasmesso il film di successo Benvenuti al Sud, el 2010 diretto da Luca Miniero, remake del film francese del 2008 Giù al Nord di Dany Boon.

Benvenuti al Sud: trama

Alberto, responsabile dell’ufficio postale di una cittadina della Brianza, sotto pressione della moglie Silvia, è disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido per salire in graduatoria.

Ma il trucchetto non funziona e per punizione viene trasferito in un paesino della Campania, il che per un abitante del nord equivale a un vero e proprio incubo.

Rivestito di pregiudizi, Alberto parte da solo alla volta di quella che ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei “terroni” scansafatiche.

Con sua immensa sorpresa, Alberto scoprirà invece un luogo affascinante, dei colleghi affettuosi, una popolazione ospitale e un nuovo e grande amico, il postino Mattia.

Benvenuti al Sud: cast

Cast quasi completamente italiano per il film che sarà trasmesso questa sera su Canale 5 che vede come protagonisti: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini.

Hanno partecipato anche: Nando Paone, Giacomo Rizzo, Teco Celio, Fulvio Falzarano, Nunzia Schiano, Alessandro Vighi, Francesco Albanese, Salvatore Misticone, Riccardo Zinna, Naike Rivelli