Bellizzi: parte la decima edizione del Premio Fabula. Ecco tutti gli ospiti / Programma

Prende il via Fabula 10, la decima edizione del Premio letterario dedicato alla scrittura per ragazzi, ideato da Andrea Volpe, in programma a Bellizzi da domenica 1 a venerdì 6 settembre.

Ad inaugurare l’evento, domenica 1 alle 19.30, sarà Carlo Buccirosso, l’attore napoletano che, in oltre 40 anni di carriera (iniziata con Tato Russo, che ha preso il volo con Vincenzo Salemme fino ad arrivare al grande successo de “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino) è riuscito ad affermarsi come uno dei volti più noti e familiari della televisione, del cinema e del teatro ed è stato insignito del David di Donatello per il miglior attore non protagonista per “Noi e la Giulia’” (2015). Per il taglio del nastro ci sarà anche Federico Buffa, giornalista, e telecronista sportivo capace, secondo Aldo Grasso, di «essere narratore straordinario, di fare vera cultura, stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni».

Buffa incontrerà i creativi alle 19.30; a seguire (alle 20) arriverà a Bellizzi la coppia di youtuber più apprezzati del momento, I Pantellas, diventati famosi grazie al video parodia sul film “Paranormal Activity” (uno dei primi video italiani a raggiungere un milione di visualizzazioni).

Il 3 settembre (alle 20) sarà la volta dei Villaperbene, il collettivo comico salernitano nato nel 2012 e composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio ed Andrea Monetti. Nel 2014, dopo i successi tv, il trio ha spostato il proprio focus sulla rete ed attraverso video, parodie e collaborazioni in pochi mesi ha conquistato il web. All’inizio del 2018 sono più di 200mila gli utenti connessi e registrati alle pagine social a loro nome e più di 50 milioni le views totalizzate dai loro contenuti.

Ospite d’onore (alle 19.30) nel mezzo della sei giorni sarà Enzo De Caro: erano gli anni ’70 quando insieme a Massimo Troisi e Lello Arena, con il gruppo teatrale “La Smorfia” portava alla ribalta la comicità napoletana. E quando il trio si è sciolto l’attore partenopeo ha intrapreso una lunga carriera al cinema e in tv, partecipando a tante fiction di successo. Ma l’amico Massimo, del quale quest’anno ricorrono 25 anni dalla scomparsa, gli è rimasto nel cuore. Per questo, la sua venuta a Bellizzi, tra l’altro proprio in quell’arena a lui dedicata, sarà l’occasione per rendere omaggio all’ineguagliabile compagno di viaggio con il quale la vita professionale e privata di De Caro per tanti anni si è intrecciata.

Il penultimo giorno Fabula 10 accoglierà (alle 19.30) parte del cast del film “Alessandra, un grande amore e niente più”, primo vero musical italiano ispirato alla famosa canzone di Peppino di Capri. Insieme al regista Pasquale Falcone interverranno: Sara Zanier, Eleonora Facchini, Giacomo Rizzo, Antonio Apadula, Alessandra Tumolillo, Manù Squillante, Fabio Massa, Anna Casaburi Manuel Lambiase, Elena Baldi, Giorgia Aluzzi ed i giovanissimi attori Domenico Cuomo e Roberta Accardo. Poco più tardi (alle 20) arriverà anche l’attore italiano tra i più carismatici ed apprezzati degli ultimi venti anni: Michele Placido.

Una lunga carriera cinematografica e teatrale, oltre ad una positiva esperienza come autore e regista, Placido, classe 1946, è amato dal pubblico nazionale ma anche conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio del commissario Cattani nei primi quattro capitoli dello sceneggiato “La Piovra” (di Damiano Damiani), la più popolare fiction poliziesca italiana distribuita internazionalmente in moltissimi paesi. Il suo esordio al cinema risale al 1972, nel 1989 prende parte al film “Mery per sempre” ottenendo una grande popolarità, e poi “Il Caimano” di Nanni Moretti, “Baaria” di Giuseppe Tornatore, solo per ricordare qualcuna delle sue immense partecipazioni. Parallelamente, dal 1990, inizia a lavorare come regista e il film “Romanzo Criminale”, premiato con diversi David di Donatello, gli ha restituito i maggiori riconoscimenti.

Due i grandi ospiti per il gran finale del decennale. Alle 18.30 arriverà Chiara Francini, attrice di teatro e cinema oltre che autrice di best seller, da fine giugno di nuovo in libreria con la sua terza prova editoriale, “Un anno felice” (Rizzoli): mille copie in sette giorni. Il libro è ambientato a Firenze, città natale dell’autrice, che fa da sfondo alla storia con la sua bellezza. Più tardi (alle 19.30) gran finale con Chef Rubio, un autentico fenomeno mediatico consacrato al successo prima dal format ‘Unti e Bisunti’, serie TV-cult dedicata allo street-food, e dal 2018 con il programma TV “Camionisti in Trattoria” con l’obiettivo di capire se è vera la leggenda secondo la quale dove si fermano i camionisti si mangia bene. Un linguaggio unico il suo come inconfondibile è il suo stile personale, Rubio, poco più che trentenne e con un passato da rugbista professionista, è il conduttore televisivo burbero più amato.

I LABORATORI

Come ogni anno, gli incontri saranno preceduti dai laboratori pomeridiani sulla parola tenuti Aniello Nigro e Tina Galano, che coinvolgeranno gli oltre 500 giovani creativi, ad Ivano Montano, autore storico di Fabula, la costruzione della sei giorni.

GLI INCONTRI “SPECIALI” IN ARENA

Prima dei big, tanti anche i momenti di riflessione e dibattito con il mondo delle professioni: in Arena magistrati, scrittori, giornalisti, professori, presidenti di associazioni illustri: personaggi decisamente meno avvezzi ai riflettori ma ugualmente significativi per i giovani che li ascolteranno. Si comincia con il Kiwanis Club di Bellizzi per un viaggio nella geologia e il Professor Andrea Monda, Direttore Osservatore Romano e Presidente di BombaCarta (domenica 1 alle 17 e alle 18.30); Giuseppe Paschetto, Professore candidato per il Global Teacher Prize della Varkey Foundation ed il Dottore Vincenzo Starita, Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (lunedì 2 alle 17.30 e alle 18.30); S.E. Monsignore Andrea Bellandi, Arcivescovo, Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, lo scrittore Luca Lanzetta (martedì 3 alle 18.30 e alle 19.30); la campionessa di nuoto paraolimpico Alessandra Vitale (mercoledì 4 alle 18.30) gli Amici del Tricolore con i quali si discuterà di cyberbullismo e, a seguire, Valerio Taglione, presidente del Comitato don Diana, l’organizzazione nata per portare avanti il messaggio del sacerdote ucciso dalla camorra, e Augusto Di Meo, testimone oculare (giovedì 5 alle 17.30 e alle 18.30). Al calendario si aggiungono quattro incontri con giornalisti illustri per offrire ai ragazzi nozioni e conoscenze di una diversa forma di scrittura: Erminia Pellecchia de Il Mattino (il 3 alle 11), Adam Smulevich, giornalista e scrittore (il 4 alle 17.30), Antonio Manzo, direttore de La Città, e Greta Mauro, giornalista Mediaset (il 5 alle 11 e alle 18.30).

LE CATEGORIE

Favole ed Affabulatori sono le categorie aperte ai ragazzi dai 9 ai 15 anni. Alla fascia 16 – 20 anni è riservata la categoria Creativi – Premio Michele Buonanno, sezione dedicata alla creatività dei ragazzi, che potranno seguire il festival con uno sguardo privilegiato intitolata alla memoria del giovane grafico di Bellizzi. Per festeggiare il decennale, si è deciso di aprire una categoria speciale, Junior, dedicata ai bambini nati negli anni 2011 e 2012. La novità è nata dall’esigenza e dalla voglia di accogliere l’entusiasmo che anche i più piccoli hanno sempre dimostrato per il Fabula. In via eccezionale, i baby creativi potranno prendere parte esclusivamente agli incontri, programmati presso l’Arena Troisi, con i personaggi che animeranno la decima edizione del premio. Le iscrizioni si chiuderanno domani, venerdì 30 agosto alle 12.00. I posti a disposizione sono 25 ed in caso di sovrannumero farà fede l’ordine di arrivo alla nostra segreteria organizzativa. Come per le altre categorie è sufficiente scrivere una favola, una fiaba o un racconto e farla pervenire insieme alla liberatoria firmata da un genitore.

LO SHOW

Ogni sera, dalle 20.30, gli stessi ospiti saliranno sul palco in Piazza Giovanni XXIII per ricevere l’applauso del pubblico nel corso dello show condotto da Andrea Volpe e Concita De Luca (timoniera anche di tutti gli incontri in Arena) che vedrà, come da tradizione, anche la partecipazione del gruppo musicale Le Sette Bocche: Angelo Plaitano e i suoi, da sempre, lo spartito ufficiale di Fabula.