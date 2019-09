Bel tempo addio: l’Italia sarà toccata dall’Uragano Lorenzo. Le previsioni meteo

Il sole ed il caldo sembrano avere ormai le ore contate a causa di un fronte perturbato ricolmo d’aria fredda che giungerà sull’Italia nei prossimi giorni.

La settimana che è appena iniziata porterà dunque una sferzata artica che porterà non solo un crollo termico ma anche temporali, grandine e vento.

A portare freddo e cattivo tempo sarà l’Uragano Lorenzo che sta facendo preoccupare non poco gli esperti meteo dal momento che è già entrato nella storia per essere l’uragano più intenso in pieno Oceano Atlantico.

Si tratta dell’uragano più forte nell’Atlantico orientale dal momento che ha raggiunto la categoria 5, quindi la più pericolosa. Ciò che lo rende un evento raro è la sua estensione (ben 1300 chilometri di diametro) e la pressione (scesa fino ai 925 hPa), con venti fino a 260 km/h.

L’Uragano Lorenzo sarà inglobato dalle correnti oceaniche che riusciranno a spingersi verso l’Europa, varcare le Alpi e giungere sull’Italia sotto-forma di perturbazione atlantica alimentata da un flusso più fresco proveniente da Nord.

Tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre transiterà sulle Isole Azzorre come un uragano di categoria 2 con venti attorno ai 150 km/h, piogge alluvionali e mareggiate. L’uragano dovrebbe proseguire verso l’Irlanda e lambire anche il Regno Unito.

Se le giornate di oggi e di domani saranno ancora caratterizzata da bel tempo, il quadro meteo è destinato a peggiorare già da mercoledì 2 ottobre. Il maltempo inizierà a coinvolgere prima il Nord Italia e poi si sposterà verso il Centro, con numerosi temporali e localmente anche con il fenomeno della grandine.

Sempre per la giornata di mercoledì al Sud sono attese alcune piogge sulla nostra regione Campania e sulla Sicilia occidentale. Le temperature fino a mercoledì caleranno solo di poco, in quanto la circolazione sarà ancora orientata dai quadranti meridionali, con venti di Libeccio e Scirocco.

Come riporta iLMeteo.it, a partire dalla giornata di giovedì 3 ottobre irromperanno invece le correnti di aria fredda di origine settentrionale. Arriverà la Bora al Nord e lungo tutta la fascia adriatica, la Tramontana sul medio/alto Tirreno e un teso Maestrale sulla Sardegna.

Il maltempo interesserà anche la Puglia, l’Umbria, il Lazio meridionale e, in seguito la Campania e il nord della Basilicata. Crolleranno le temperature, con sensibile rinforzo dei venti e del moto ondoso, specie sui mari ad ovest della Sardegna, sul canale di Sicilia e sul medio e basso Adriatico.

Da venerdì 4, seppur in un contesto decisamente più fresco e ventoso per gran parte del Paese, il quadro meteorologico andrà rapidamente migliorando grazie ad un nuovo aumento della pressione che riporterà una frizzante e moderata variabilità fino a sabato 5 in attesa di un nuovo possibile peggioramento al Nord atteso per domenica 6, per la formazione di un vortice ciclonico sulle regioni centro-settentrionali.