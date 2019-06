Beautiful, Una Vita ed Il Segreto cambiano programmazione. Ecco il nuovo palinsesto

Con l’arrivo del mese di giugno Canale 5 ha cambiato il palinsesto delle soap che quotidianamente vengono trasmesse in day time sul loro canale.

Stiamo parlando di Beautiful, Una Vita ed Il Segreto che domani andranno in onda per l’ultima volta di sabato. Le tre soap infatti, a partire da lunedì 3 giugno, andranno in onda dal lunedì al venerdi e non più nei fine settimana.

Già dalla giornata di domenica 2 giugno le tre soap non andranno in onda. Da lunedì 3 giugno al 7 giugno l’appuntamento si rinnova con Beautiful alle 13,40, mentre alle 14,10 sarà trasmessa una puntata più lunfa di Una vita, della durata di ben due ore. Alle 16,20, dopo il day time del Grande Fratello, appuntamento con Il segreto. Se sabato 8 giugno non ci sarà nessuna soap pomeridiana, la sera su rete 4 torna il prime time di Il Segreto e di Una Vita.

Le puntate pomeridiane di Una Vita di due ore termineranno quando Canale 5 metterà in programmazione la nuova fiction turca “Bitter sweet, ingredienti d’amore”.