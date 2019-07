Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 16 Luglio: storia e tradizione

Oggi 16 Luglio si celebra la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, conosciuta comunemente come la Madonna del Carmine.

Una celebrazione istituita per celebrare l’apparizione mariane che vide coinvolto il presbitero inglese Simone Stock. Il fatto avvenne il 16 luglio del 1251 giorno nel quale il giovane ricevette le rivelazioni.

Simone Stock era all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, sorto sul monte Carmelo in Galilea nel XII secolo.

La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è tra le più conosciute e venerate d’Italia. Lungo lo stivale sono disseminate decine di chiese e abbazie ad essa dedicate.

Le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, infatti, si svolgono a: Accadia in provincia di Foggia, Acquafondata in provincia di Frosinone, Ariano Irpino in provincia di Avellino, a Catania, a Chianni in provincia di Pisa, ad Anghiari in provincia di Arezzo, a Montefalcore di Val Fortore in provincia di Benevento, a Napoli, a Santa Teresa di Ripa in provincia di Messina, a Sorrento in provincia di Napoli, a Tornolo in provincia di Parma, a Tornaccio in provincia di Chieti, a Palmi in provincia di Reggio Calabria, a Imperia, a Santa Margherita Ligure in provincia di Genova, al Reana del Rojale in provincia di Udine e a Pagani in provincia di Salerno.