Barbara D’Urso è il volto di punta di Ballando con le Stelle, ma in molti si chiedono a quanto ammonti il suo cachet: spunta la verità di Selvaggia Lucarelli.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle doveva ancora iniziare e già molti mesi prima si parlava dell’arrivo di una protagonista chiave. L’attesa del pubblico è stata ripagata dal ritorno in scena di Barbara D’Urso, assente dal piccolo schermo fin dallo storico addio a Pomeriggio Cinque.

Per Milly Carlucci, un’occasione di portare sulla pista più famosa d’Italia un personaggio che avrebbe fatto discutere. Così come effettivamente sta accadendo ogni settimana, quando la conduttrice si sottopone alle valutazioni della giuria. La sua dedizione e il suo talento nel ballo convincono, portandola ai vertici della classifica.

É stato più volte sottolineato, tuttavia, che l’ex regina di Mediaset non si sarebbe messa sufficientemente in gioco dal punto di vista personale. Una diatriba che ha riaperto vecchi rancori in particolare con Selvaggia Lucarelli. Le due primedonne della tv hanno mantenuto toni pacati nella prima serata di Rai 1, ma nuove frecciatine sono emerse nelle ultime ore tramite social.

La Lucarelli si è lasciata andare ad un duro sfogo attraverso la sua newsletter a seguito di una storia pubblicata dalla D’Urso nelle storie Instagram. Il post condivideva una riflessione poco positiva sul suo percorso a Ballando, nel quale si sentirebbe “demolita” dalla giuria. La risposta dell’opinionista non ha tardato ad arrivare: in un affondo ha rivelato a quanto ammonta il suo cachet.

Selvaggia Lucarelli rivela il cachet stellare di Barbara D’Urso a Ballando

Milly Carlucci ha dimostrato nel corso degli anni di voler puntare tutti i suoi sforzi su personaggi di alto livello capaci di comporre un cast di vere celebrità. Lo ha fatto ancor di più nell’ultima edizione, in cui una gran parte delle disponibilità di cachet è stata riservata a Barbara D’Urso.

“Barbarella si sente demolita psicologicamente per due palette…Poverina, LEI”, ha sbottato ironicamente Selvaggia Lucarelli nella newsletter, sostenendo che la conduttrice dovrebbe accettare il parere della giuria. “Se trovava umiliante mettersi le scarpe da ballo e farsi giudicare poteva serenamente starsene a casa”.

L’opinionista ha iniziato così ad elencare una serie di benefici di cui l’ex madrina di Pomeriggio Cinque godrebbe, a differenza dei suoi colleghi in gara. “E’ lì in una condizione di PRIVILEGIO ASSOLUTO. Gode di una serie di benefit. Benefit che la conduttrice forse ritiene uno scarso bilanciamento, e che invece dovrebbero lasciarle il sorriso stampato in faccia ad ogni passo di danza e ad ogni paletta della giuria”.

L’affondo è proseguito con dettagli sul pagamento percepito dalla D’Urso per la sua partecipazione in veste di concorrente. “È pagata centinaia di migliaia di euro, dunque sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo. Credo che sarebbe pieno di volontari disposti a farsi dire da Mariotto ‘che noia’ per mezzo milione di euro o quello che è”, ha scritto la giurata.

Si parlerebbe dunque di cifre da capogiro che, seppur non confermate, darebbero un’idea sul cachet riservato alla ballerina in gara. Ma non è tutto, perché secondo la Lucarelli, Barbara D’Urso avrebbe “trucco e parrucco personali (e non interno Rai), un camerino in un’altra area rispetto agli altri, una mega-casa e così via”.

Privilegi che nessuno avrebbe “mai avuto a Ballando, neppure Wanda Nara” e che fanno riflettere ancora una volta sul ruolo centrale assegnato alla D’Urso in questa edizione.