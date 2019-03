Questa sera nell’attesa prima puntata di Live – Non è la D’Urso sarà ospite Fabrizio Corona.

Da anni ormai Barbara D’Urso e l’ex re dei paparazzi non hanno alcun rapporto personale e tanto meno lavorativo.

Barbara D’Urso e Fabrizio Corona ecco perchè hanno litigato

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso attualmente è abbastanza complicato. I due erano molto amici fino a quando, nel 2013, l’ex re dei paparazzi pubblicò una foto del figlio della presentatrice scrivendo che stava fumando uno spinello, mentre di trattava semplicemente di tabacco.

Da allora il rapporto si è molto raffreddato tanto che la conduttrice napoletana quando si tratta di Corona preferisce addirittura non nominarlo.

E’ stato proprio lui a dichiarare in un’intervista al Corriere della Sera, che vorrebbe chiedere scusa alla D’Urso. Anche perchè i figli vanno tutelati e rispettati e non dati in pasto al mondo del gossip.

In una sua instagram stories, Fabrizio Corona, dopo la furibonda lite con Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip, disse che Barbara D’Urso era l’unica signora della televisione italiana.

Come detto in precedenza, Corona sarà ospite della prima puntata del nuovo programma della D’Urso, potrebbe essere questa l’occasione giusta per ritrovare la pace tra i due.

Ad anticipare quel che accadrà è stato proprio Fabrizio Corona su instagram ha scritto un messaggio nel quale ha precisato che nella giornata di oggi comunicherà quel che riguarda la sua possibile ospitata a Live – Non è la D’Urso.