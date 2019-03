Bandiera Verde 2019: Positano riconferma le spiagge a misura di bambino

Sono ben 15 le spiagge, tra cui quelle di Positano, a misura di bambino in Campania premiate con la Bandiera Verde, il riconoscimento promosso dai pediatri italiani.

Quest’anno la Bandiera Verde è andata a ben 142 località marine italiane e ancora una volta la Calabria è la prima regione per numero di località premiata.

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi: questi i principi da rispettare per vedersi riconosciuta una Bandiera Verde che sancisce una spiaggia “a misura di bambino”.

Grande soddisfazione dunque per Positano e per tutta la Costiera Amalfitana che riceve anche per questo 2019 il riconoscimento. La Divina, e nello specifico Positano, non è solo territorio dalle bellezze uniche e dalle limpide acque, che spesso gli hanno consentito anche l’importante conferimento della bandiera blu, ma anche attenta alle esigenze dei più piccoli e ai bisogni della famiglia. Positano riceve il riconoscimento con le spiagge Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande.

La cerimonia di consegna ai sindaci dei 142 Comuni della “Bandiera Verde” 2019 si terrà il 28 giugno al Comune di Praia a Mare (Cs). Il riconoscimento viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

«Se la Calabria con 18 bandiere resta prima, quest’anno è seguita da Sicilia e Sardegna con 16. La Puglia consolida il piazzamento al terzo posto con una località in più (Margherita di Savoia) e arrivando a quota 13 – Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta – Nessun cambiamento per il quarto posto occupato da Marche e Toscana, entrambe con 11 bandiere».

Ecco l’elenco completo delle spiagge a misura di bambino in Campania: Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno).

«Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione – continua Farnetani – come sempre ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Inoltre, nel tempo abbiamo incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009 sono state valutate le località di mare definite ‘mondane’, dove fossero presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini. Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle ‘incontaminate’, in cui la natura prevalesse sulle strutture turistiche. Fino a questo punto erano state individuate 51 località turistiche».

A ottenere per la prima volta il riconoscimento Alba Adriatica (Teramo), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Lido dei Saraceni a Ortona (Chieti), Terracina (Latina) e la spagnola Marbella. Qualche sorpresa al quinto posto, le regioni con 10 bandiere sono “Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Lazio: l’ingresso delle abruzzesi Alba Adriatica e Ortona e della laziale Terracina hanno fatto fare un salto in avanti alle rispettive regioni, che raggiungono Campania ed Emilia Romagna”.