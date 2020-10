Ballottaggio Sant’Anastasia tra Esposito e Pone: segui lo spoglio in diretta

Il 4 ed il 5 ottobre si svolgeranno le elezioni per decidere il candidato sindaco delle città in cui, durante il primo turno, non si è raggiunto un risultato definitivo.

Tra i comuni campani interessati al ballottaggio c’è il comune di Sant’Anastasia.

Risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Carmine Esposito che ha superato il 35% mentre il secondo più votato è stato Carmine Pone con il 31%.

Rosalba Punzo 9,44%

Vincenzo Iervolino 23,65%

Carmine Pone 31,05%

Carmine Esposito 35,86%

Ballottaggio Sant’Anastasia: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali a Sant’Anastasia. Con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati.

Di certo il dato del primo turno è un aspetto da tenere in considerazione. Come detto in precedenza Carmine Esposito che ha superato il 35% mentre il secondo più votato è stato Carmine Pone con il 31%. Ovviamente l’esito del ballottaggio è tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si terrà alla chiusura delle urne che è fissata per le ore 15 del 5 ottobre.

Ballottaggio Sant’Anastasia: i risultati in diretta

Carmine Pone

Carmine Esposito