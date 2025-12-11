Disastro a Ballando con le Stelle, tra i due proprio non è scattata la scintilla e il pubblico rimane deluso ancora una volta.

Ballando con le Stelle è uno dei talent più apprezzati dal pubblico italiano, che lo segue assiduamente da ormai venti edizioni. Ogni stagione porta sempre con sé nuove aspettative, con una Milly Carlucci sempre alla ricerca del prossimo momento da portare in pista.

La magia di Ballando risiede anche nella capacità di trasformare una semplice performance in un racconto che coinvolge ballerini, maestri e milioni di persone. Le dinamiche tra concorrenti e maestri diventano così parte integrante dello spettacolo, creando legami che vanno ben oltre la gara e la vittoria.

La coppia che scoppia di Ballando 2025

Non sorprende quindi che ogni gesto, sorriso o complicità venga analizzato con attenzione dagli appassionati, sempre pronti a cogliere i segnali più improbabili. Le coppie nate in passato durante il programma hanno alimentato questo immaginario, rendendo ancora più forte il desiderio di rivedere la stessa magia.

Proprio per questo, quando un feeling appare evidente, il pubblico inizia a fantasticare, sperando che la realtà confermi ciò che sembra trasparire dal palco. Ma non sempre le aspettative coincidono con ciò che accade davvero dietro le luci dello studio e serve fare chiarezza tra sentimenti e performance.

Nelle scorse edizioni, infatti, erano sbocciate storie importanti, come quella tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che avevano trasformato completamente la pista. Ma, nonostante i sogni dei fan, a Ballando con le stelle 2025 non è nata la coppia che molti immaginavano, come confermato dalle recenti dichiarazioni del protagonista maschile.

Finora, la coppia più chiacchierata era quella formata da Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso, indicata come possibile sorpresa romantica della stagione. In molti avevano ipotizzato un avvicinamento sentimentale tra i due, ma Pasquale ha smentito tutto durante una recente intervista a Ciao Maschio.

Il ballerino ha dichiarato di essere ufficialmente single, pur ammettendo di essere pronto a innamorarsi se dovesse arrivare la persona giusta. Ha spiegato che con Barbara si sta divertendo molto, descrivendola come una donna capace di farlo sentire più spontaneo e meno rigido.

Il feeling tra i due era evidente, tanto che aveva alimentato le speranze dei telespettatori, convinti che potesse nascere una nuova storia d’amore. Barbara, dal canto suo, ha espresso grande gratitudine verso il maestro, riconoscendo l’impegno e la dedizione condivisi sin dai primi giorni di lavoro.

A spezzare l’entusiasmo ci hanno pensato quindi i diretti interessati, che hanno chiarito, in sedi diverse, le proprie posizioni con parole inequivocabili. Tra i due non è nato l’amore, ma un affetto sincero fatto di rispetto, stima e complicità evidente ogni volta che scendono in pista.