Avatar: trama, cast, attori e curiosità film in onda questa sera su Italia 1

Questa sera su Italia 1 andrà in onda un vero e proprio capolavoro della cinematografia mondiale, parliamo di Avatar uscito nel 2009 e diretto da James Cameron.

Avatar: trama

Il film è ambientato in un mondo distante, ma non troppo a livello di alchimie, dalla Terra, si tratta di Pandora.

Le avventure del protagonista, Jake Sully, sono ambientate nel 2154 quando l’ex marine, rimasto disabile durante una battaglia, viene spedito a 44 anni luce dalla Terra, in una missione di esplorazione.

L’obiettivo è quello di scoprire i segreti di questo pianeta e capire le possibilità di potervisi trasferire o meglio poterlo colonizzare.

Visto che l’aria è irrespirabile, sono stati creati degli avatar, pilotati dall’interno della base umana e identici alla popolazione dei Na’vi, gli umanoidi che vivono su Pandora.

La missione, come detto in precedenza, non è guidata solo dalla sete di conoscenza. Pare, infatti, che su Pandora si trovano preziose riserve di energia, necessarie alla Terra, messa in ginocchio da una catastrofe ecologica.

Gli indigeni però non ci stanno e si ribellano alla colonizzazione. Il compito di Jake, tramite il suo avatar, sarà proprio riuscire a conoscerli e scoprire come farsi accettare da loro per poi sottometterli.

Durante la sua esperienza Jake comprende la grandezza di questo popolo e il suo modo di vedere le cose cambia completamente.

Avatar: cast

Cast di profilo altissimo per uno dei più grandi capolavori degli ultimi anni che ha ottenuto diversi milioni di incasso al botteghino.

I protagonisti, infatti, sono: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Michelle Rodriguez