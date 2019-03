La sua voce è diventata un punto di riferimento soprattutto per i più giovani, parliamo di Eva Max.

Ava Max: chi è, età, vita privata, fidanzato e carriera della cantante

Nata nel Wisconsin il 16 aprile 1996 da genitori immigrati dall’Albania, Ava Max ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Atlantic Records che ha lanciato la sua carriera nel 2018 pubblicando i due brani promozionali My Way e Not Your Barbie Girl.

Il primo singolo ufficiale, Sweet but Psycho, pubblicato il 17 agosto 2018 e prodotto da Cirkut, già collaboratore di Katy Perry e Miley Cyrus per alcuni dei loro più grandi successi.

Il singolo ha raggiunto la vetta delle classifiche in sedici paesi, primi fra i quali Svezia e Norvegia.

Ava Max ha inoltre collaborato con il DJ francese David Guetta cantando il brano Let It Be Me, incluso nel suo album 7.