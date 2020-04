Aumento del prezzo dei limoni: la puntualizzazione di Carlo De Riso

di Carlo De Riso – presidente della Op Costieragrumi di Minori

E’ di pochi giorni fa la notizia, riportata da molte testate giornalistiche, e ripresa dagli organi televisivi nazionali, circa un ipotetico aumento spropositato dei prezzi degli agrumi, in modo particolare dei limoni.

Sono pervenute, in tal senso, segnalazioni di notizie infondate e, come testata giornalistica specializzata in ortofrutta, abbiamo deciso di approfondire l’aspetto legato all’andamento del mercato. Grazie al supporto degli agronomi, infatti, che prestano consulenza alle maggiori realtà commerciali nazionali sugli areali italiani dalla Sicilia alla Calabria, alla Costiera Amalfitana e Sorrentina, sono stati interpellati i maggiori confezionatori del territorio.

Quale risultanza, il dato di risalto è l’aumento della richiesta rispetto all’anno precedente, in particolar modo nel corso dell’ultima settimana quando, sia in Sicilia che in Spagna, le piogge incessanti non hanno permesso la raccolta del limone, lasciando il mercato nazionale sprovvisto di agrumi, con conseguente scarto tra domanda e offerta, facendo concepire in maniera errata quella che invece era la reale disponibilità di prodotto.

Fortunatamente per il comparto agrumicolo, riceviamo ora notizie che il tutto sta volgendo nuovamente alla normalità; ciò che desta maggiore preoccupazione, di contro, è la disponibilità immediata del limone spagnolo di varietà Verna, e per la seconda metà del mese corrente anche d quantitativi di limoni argentini, tutti in arrivo sul mercato nazionale, seguiti dal primofiore siciliano, referenza quest’ultima che solitamente va in raccolta entro la fine del mese di aprile, in quanto non resistente alle forti temperature.

Vien da sé che le previsioni per la campagna in corso vedono la disponibilità di prodotto con preoccupazione, in quanto notizie senza alcun fondamento come quelle che purtroppo viaggiano sulla rete, senza magari il preventivo confronto tra le realtà commerciali, possono compromettere le attuali produzioni le quali, allertate da quotazioni non chiare e trasparenti, potrebbero sospenderne la raccolta.

Un blocco dei raccolti all’interno della campagna limonicola in corso, che rispetto alle stagioni precedenti vede quest’anno quantitativi minori di prodotto in disponibilità, porterebbe alla continua crescita dei frutti, con difficoltà di commercializzazione successiva di un prodotto di calibro sostenuto, e conseguente deprezzamento della materia prima…un vero e proprio “Boom”!

Nessuna speculazione sui prezzi, quindi, ma semplicemente una minore disponibilità di prodotto, con aziende che stanno cercando di mantenere un prezzo contenuto, per non gravare ulteriormente sui consumatori in questo difficile momento storico.

Per evitare inutili allarmismi, volti ad accentuare difficoltà legate alla produzione ed alla commercializzazione, ci sentiamo in dovere di consigliare vivamente di contattare preventivamente le specifiche realtà di commercializzazione presenti sugli areali di riferimento, al fine di poter ricevere notizie affidabili e definite, evitando così un passaggio di notizie compromettenti l’intero comparto ortofrutticolo nazionale.

A conclusione, un appello doveroso ai nostri amministratori, affinché le pratiche agricole locali riescano ad essere supportate fattivamente e responsabilmente, nel rispetto di tutti coloro che cercano, con sacrificio, di spingere le produzioni e dare quel valore aggiunto ad un prodotto Made in Italy; diversamente l’economia locale che si basa sulle tradizioni sarà destinata ad esaurirsi.