Mancano poche ore all’avvio del periodo più incantato dell’anno e ad Atrani cresce l’attesa per l’accensione delle Luci di Natale 2025, un appuntamento che ogni anno richiama nel borgo-presepe centinaia di visitatori da tutta la regione. Sabato 29 novembre, alle 18.30, si alzerà il sipario su “Atrani È Luce”, il progetto che segna l’inizio delle festività nel più piccolo comune dell’Italia meridionale, trasformando vicoli, piazze e scorci sul mare in un teatro luminoso a cielo aperto.

Un Natale più moderno e sostenibile

Per l’edizione di quest’anno l’amministrazione comunale ha puntato con decisione su tecnologia e risparmio energetico, installando 14 nuovi proiettori LED di ultima generazione. L’intervento, pensato per aumentare la qualità delle proiezioni e ridurre l’impatto dei consumi, è stato reso possibile anche grazie al supporto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, partner fondamentale nella valorizzazione del paesaggio e dell’identità del borgo. Il Comune ha espresso un ringraziamento particolare al presidente Enzo Peluso, che ha sostenuto il progetto con grande disponibilità.

Il borgo-presepe torna a incantare

Con l’accensione delle luci, Atrani ritroverà la sua immagine più iconica: un presepe vivente che si accende tra archi, gradinate, antiche case sospese tra cielo e mare. Un’atmosfera ormai divenuta simbolo del Natale atranese e capace ogni anno di coinvolgere residenti e turisti in un percorso emozionale che attraversa l’intero paese. Dal 29 novembre partirà anche il calendario degli eventi che accompagnerà la comunità fino a gennaio, tra tradizione, musica e momenti di condivisione.

Il primo grande appuntamento sarà alle 19.00 nella millenaria Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, dove farà tappa il tour invernale dei Gospel Italian Singers. Sul palco anche lo special guest Prince Aka, con la direzione artistica del maestro Francesco Finizio. Un concerto carico di spiritualità ed energia che darà il via ufficiale alla programmazione natalizia.