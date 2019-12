Atrani: la magia del Natale & Capodanno, presentato il “Christmas Events”

Ad Atrani le festività natalizie saranno all’insegna della tradizione e della convivialità. Il

Comune ha reso noto il programma che accompagnerà residenti e turisti dal 15 dicembre

2019 al 7 gennaio 2020 con un cartellone ricco di eventi.

«Il cartellone degli eventi natalizi è stato pensato per sia per i più piccoli, veri protagonisti

del periodo di Natale, che per gli adulti, dando ampio spazio alla tradizione – ha riferito il

sindaco Luciano de Rosa Laderchi-. Quest’anno agli appuntamenti fissi che si rinnovano

ogni anno, come la Calata della Stella che si ripete da 141anni, abbiamo affiancato anche

laboratori per bambini, esibizioni di gruppi folk e la Sfilata dei Pastorelli. Sarà dunque un

Natale tradizionale ma anche con tante novità».

Si parte con due eventi dedicati ai più piccoli: il 15 dicembre con la Tombolata dei Bambini

alla Palestra Comunale e si prosegue con i Laboratori Natalizi dal 16 al 22 dicembre alla

sede del Centro Sociale.

Spazio poi agli adulti dal 16 al 23 dicembre con i Tornei di Carte Napoletane alla sede del

Centro Sociale e ai ragazzi, sempre dal 16 al 23 dicembre e sempre alla Sede del Centro

Sociale, con il Torneo di PS4 Fifa 20.

La mattina della Vigilia di Natale momento conviviale in Piazza Umberto I con una

zeppolata al termine delle celebrazioni liturgiche e poi, per i più piccoli, il tanto atteso arrivo di Babbo Natale sempre in piazza.

Grande attesa poi alla notte del 24 dicembre con la 141esima edizione della Calata della

Stella Cometa con il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il borgo di Atrani per

festeggiare la nascita di Gesù Bambini. Dopo la Calata della Stella Brindisi e scambio degli

Auguri in Piazza Umberto I.

Gli eventi proseguono poi il 27 dicembre con “Venite Adoremus”, la Sfilata dei Pastorelli

per le vie del paese. Prossimo appuntamento poi con un classico gioco delle feste natalizie:

la Tombolata. La Tombolata musicale si terrà infatti il 30 dicembre in Piazza Umberto I.

Atrani saluta poi la fine del nuovo anno con la Sfilata del Gruppo Folk prima alle 16.00 del

31 dicembre e poi il 31 dicembre alle 23.00 dove si brinderà insieme aspettando il 2020. Il

Gruppo folk allieterà poi il paese il 1 gennaio alle 19.00 in piazza Umberto I. Il 5 gennaio

poi, la Rassegna dei gruppi folk lungo le vie del paese ed in piazza Umberto I.

Due invece gli eventi uno il 1 gennaio alle 11.45 in piazza Umberto I e l’altro il 7 dicembre

alla Collegiata di Santa Maria Maddalena che saranno svelati nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari degli eventi o modifiche al programma a

causa di avverse condizioni meteo.

Atrani- La magia del Natale & Capodanno “Christmas Events” rientra nella rassegna Stelle Divine – Festival del Mediterraneo promossa nell’ambito del piano Poc 2014-2020 della Regione Campania.