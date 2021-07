Atrani in festa: lo spettacolo pirotecnico in onore di S. Maria Maddalena / Foto e Video

E’ stata una serata di festa quella di ieri per Atrani, dove si è svolto il consueto spettacolo pirotecnico in onore di Santa Maria Maddalena.

Alle 22.30, dopo il rito religioso al quale hanno partecipato tantissimi abitanti del piccolo borgo della Costiera Amalfitana, gli occhi al cielo di migliaia di persone giunte dai vari paesi della Divina per ammirare lo spettacolo dei colori nel cielo di Atrani.

Quasi dieci i minuti di luci e colori che hanno tenuto i tantissimi i presenti con il naso all’insù. In molti hanno scelto un posto in prima fila sulla spiaggia per ammirare i fuochi d’artificio, altri si sono posizionati tra via Gabriele Di Benedetto il Largo Escher, altri ancora hanno scelto il via delle Metamorfosi.

Al termine dello spettacolo pirotecnico tantissimi gli applausi e le urla di approvazione che hanno coronato di successo una festa Patronale riuscita sotto tutti i punti di vista. Per chi non avesse avuto la possibilità di assistere all’evento, vi proponiamo un video dello spettacolo andato in scena ieri sera ad Atrani.