Atrani: il 7 agosto si ritorna indietro nel tempo con il Gran Ballo dell’800

La piazzetta di Atrani sarà la location, mercoledì 7 agosto a partire dalle 20.30, di un evento che ci porterà indietro fino all’Ottocento.

Piazza Umberto I ospiterà infatti il Gran Ballo dell’Ottocento, una rievocazione storica danzante a cura dalla Società di Danza di Salerno e dell’Associazione Il Contrappasso di Salerno, che farà rivivere le affascinanti atmosfere delle danze di società tipiche dell’Ottocento.

I danzatori, nei loro magnifici abiti, faranno rivivere i balli ottocenteschi, valzer, quadriglie, contraddanze e tanto altro ancora, sulle note dei più grandi compositori italiani ed europei. Nell’Ottocento il ballo di sala non è più una prerogativa delle corti, ma diventa anche un divertimento popolare. Con la Rivoluzione francese sulla scena irrompono anche nuove danze e le truppe napoleoniche importano questa moda in tutta Europa. La borghesia emergente festeggia con valzer, quadriglie e contraddanze eventi pubblici e privati. Da allora questi balli non hanno conosciuto tramonto: sono allegre, semplici da apprendere e appassionanti nel ritmo e nella musica.

Appuntamento dunque mercoledì 7 agosto in Piazza Umberto I ad Atrani a partire dalle 20.30 per immergerci nelle atmosfere magiche e di grande bellezza del 1800. Il Gran Ballo dell’Ottocento rientra nella rassegna “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo” promossa nell’ambito del piano Poc 2014-2020 della Regione Campania.

Associazione Il Contrappasso

Il Contrapasso nasce dal desiderio di un gruppo di docenti e studenti salernitani di impegnarsi, anche al di fuori del mondo della scuola, nel campo dell’arte e cultura medioevale e rinascimentale. Motivo ispiratore dell’associazione è la volontà di tradurre la cultura storica delle diverse realtà italiane in manifestazioni teatrali, studi, seminari, formazione e progettualità. Il fine è non solo di ricercare nel più profondo le radici della cultura storica del nostro Paese, ma soprattutto di comunicarle in maniera coinvolgente al più vasto pubblico. Per attuare le sue attività istituzionali l’Associazione promuove e organizza iniziative di vario genere inerente l’ambito storico ed in particolare: corsi di danze storiche popolari e di corte; rievocazioni di avvenimenti storici; concerti e spettacoli; animazione culturale; corsi di formazione per insegnanti e operatori turistici in collaborazione con enti pubblici e privati; interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzati alla conoscenza del patrimonio musicale italiano dal XV al XVII secolo e delle tradizioni locali; convegni, tavole rotonde e mostre; consulenza nell’organizzazione di rievocazioni storiche o eventi inerenti; ricerca per la realizzazione di costumi, testi teatrali, brani musicali e danze, attraverso documenti e testi antichi e moderni. Il Contrapasso è associato all’Associazione Centri Sportivi Italiani e alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari.