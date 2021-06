Atrani, “E…state in sicurezza 2021”: borse lavoro per cittadini svantaggiati

Anche quest’estate il Comune di Atrani propone il progetto “Ripartiamo: e….state in sicurezza 2021”, messo in campo per gestire la spiaggia libera nel rispetto delle disposizioni, regionali e nazionali, di prevenzione alla diffusione del COVID-19.

Il progetto prevede la realizzazione di n. 6 borse lavoro destinate a cittadini svantaggiati per prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico, attraverso l’integrazione e il reinserimento lavorativo all’interno del territorio comunale.

Le attività incluse nelle borse lavoro sono di supporto – accoglienza alle spiagge libere (individuazione e accompagnamento alla postazione-spiaggia prenotata, con preventiva misurazione della temperatura corporea); verifica ingressi, uscite e rimpiazzo posti liberi e servizi di supporto logistico; sanificazione postazione-spiaggia (reggi-ombrellone, sdraio/lettini); rastrellamento/pulizia dell’arenile e delle rampe di accesso alla spiaggia prima dell’apertura al pubblico e all’orario di chiusura della spiaggia; pulizia/sanificazione della postazione-spiaggia ad ogni cambio utente; sistemazione spiaggia pubblica attrezzata (installazione/disinstallazione attrezzature).

Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse-lavoro i cittadini di età non superiore ad anni 65 al momento della pubblicazione dell’avviso; residenti nel territorio del Comune di Atrani da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda e con idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni sopra descritte (in caso di collocazione utile in graduatoria sarà richiesto certificato medico attestante la predetta idoneità fisica e l’assenza di patologie non compatibili con le attività a farsi); soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda; soggetti non percettori di reddito di cittadinanza. L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

Per la borsa-lavoro è previsto un contributo di € 450,00 netto per ogni borsista, previa presentazione dei “fogli di presenza” vistati dal Coordinatore. Ciascuna borsa-lavoro ha una durata massima di 30 giorni continuativi dal 03 luglio al 03 ottobre. Per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL. Per ciascun borsista sono previste 30 ore settimanali.

La domanda di ammissione alla borsa-lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Comune e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (apertura lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) oppure mediante mail all’indirizzo protocollo@comune.atrani.sa.it o PEC all’indirizzo protocollo.atrani@asmepec.it

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: – Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; – Contratto di locazione; – Eventuale certificazione attestante la presenza disoggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 74%, secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria.

Bando completo e modulo da compilare cliccando qui