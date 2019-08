Atrani: l’11 agosto il tenore pop napoletano Gambi in piazza Umberto I

Dopo il successo dello scorso anno, il tenore pop napoletano Giuseppe Gambi torna in Piazza Umberto I ad Atrani domenica 11 agosto alle 21.00 con il suo Live tour 2019.

Nel corso della serata Gambi intratterrà il pubblico alternando melodie classiche e canzone napoletana con un mix internazionale e pop lirico.

Giuseppe Gambi, apprezzato dalla critica per la sua duttilità vocale da tenore lirico, si è diplomato in canto al Conservatorio di Avellino e successivamente ha conseguito la laurea di Secondo livello sempre in canto. Ha studiato ed ottenuto Perfezionamenti con il baritono Tenneriello ed il soprano Wilma Vernocchi. Gambi ha vinto il primo premio al concorso nazionale “Campi Flegrei” ed è arrivato finalista in altri concorsi di internazionali come “Ritorna Vincitor Napoli 2012” e il “Concorso Internazionale Francesco Abanese 2013. Nel 2008 ha firmato un contratto con la MSC Crociere e, con l’incarico di tenore nei teatri delle MSC Poesia e MSC Sinfonia, ha l’opportunità di esibirsi di fronte una vasta platea.

Nel 2010 ha poi preso parte all’evento di MSC Splendida “Crociara Sorrisi e Canzoni” insieme ad artisti come Albano Carrisi, Orietta Berti, Irene Grandi, Arisa e Fabrizio Moro. Il 2010 è anche l’anno del suo debutto televisivo: tra le esibizioni degne di nota spiccano le performance in diretta con l’aria “Una refurtiva lagrima” nel programma Tour de Chant di Domenica In, condotto da Pippo Baudo, quella nel programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Claudio Brachini e ancora su Rai 1 in I Raccomandati.

Il suo debutto operistico avviene invece nel 2011 all’Opera Festival in Basilicata. Con il Teatro Trianon Viviani di Napoli, sempre nel 2011, firma il contratto per “Aria di Napoli”, un musical antologico delle più celebri canzoni napoletane, creando uno spettacolo che unisce tradizione e modernità. Oggi Giuseppe Gambi è un tenore molto apprezzato anche all’estero dove si esibisce con la sua pianista Laura Migliaccio in tournée portando il bel canto italiano e recital operistici.

Il Live di Giuseppe Gambi rientra nella rassegna “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo” promossa nell’ambito del piano Poc 2014-2020 della Regione Campania.