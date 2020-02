Atrani: dal 1 marzo cambio calendario di conferimento rifiuti domestici

A partire da domenica 1 marzo ad Atrani cambia il calendario di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche in accordo con la Miramare Service di Maiori.

Il conferimento dei rifiuti di umido organico, secco indifferenziato, multimateriale (plastica e metallo) e carta/ cartone e tetrapak, provenienti dalle utenze domestiche, dovrà essere effettuato mediante adeguati sacchetti, con esclusione di quelli di colore nero.

Tutte le singole utenze domestiche che non si trovano in stabili condominiale e stabili edilizia in regine di multiproprietà o in comproprietà potranno conferire i rifiuti immediatamente all’estreno del proprio fabbricato su suolo pubblico nella fascia oraria indicata di seguito.

In galleria ed in allegato il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti e l’estratto dell’ordinanza comunale.