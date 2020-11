Atrani: chiuso il cimitero comunale. Vietato fumare, mangiare e bere all’aperto

Il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi, ha firmato un’ordinanza con la quale inasprisce ancor di più le regole anti-Covid da rispettare nel piccolo borgo.

E’ prevista nell’ordinanza numero 21 la chiusura all’utenza del civico Cimitero dal 17 Novembre 2020 e fino al 29 Novembre 2020 consentendone l’accesso ai soli addetti alle operazioni di sepoltura ed ai congiunti del defunto, esclusivamente per consentire le operazioni cimiteriali e le cerimonie funebri nel rispetto di quanto previsto negli allegati da 1 a 7 del Dpcm 11 giugno 2020. L’accesso, comunque, dovrà essere effettuato garantendo il pieno rispetto delle norme e la garanzia della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

“Fermo l’obbligo di indossare la mascherina, la stessa deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio di Atrani, escluse quelle utilizzate dai pubblici esercizi per le loro attività che prevedono posti al tavolo, in tutte le ore del giorno, le azioni non compatibili con l’uso corretto della mascherina – quali fumare, consumare cibo e/o bevande di qualsiasi genere, ecc. – non giustificano l’uso scorretto della stessa e pertanto anche in questi casi si configura inottemperanza alle prescrizioni previste.

E fatto divieto di accesso h 24 all’interno della ZTL istituita con Ordinanza Dirigenziale n. 1 ss.mm.ii. a tutti i veicoli ad eccezione di quelli muniti di autorizzazione VERDE, BLU, GIALLO o concessionari di posti auto e moto rilasciata dal Comune di Atrani, dei fornitori di prodotti alimentari previa comunicazione giornaliera della targa alla Polizia Municipale a mezzo mail, dei veicoli di servizio delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, di TIM, ENEL e AUSINO, nonché ai veicoli che trasportano disabili muniti di contrassegno ma esclusivamente per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute”